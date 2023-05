Molestie a un’infermiera | medico a processo nega | “Stavo antipatico perché più qualificato”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 11 maggio 2023) Bergamo. In aula ha respinto tutte le accuse: “Nemmeno so che cosa significa palpeggiare, al massimo conosco il termine palpazione”, usato in medicina. Così si è difeso D.K.,russo finito aper violenza sessuale a causa delle presuntedel pronto soccorso di San Giovanni Bianco. Nel corso della prima udienza, però, era emerso molto altro. Il personale sanitario aveva raccontato ai giudici del folle turno del, terminato in anticipoconsiderato incapace di portarlo a termine; tra strusciamenti, insulti alle colleghe e poca propensione a visitare i pazienti. “Non è vero – replica lui – sono io che me ne sono andatoc’era un’ambiente di lavoro ostile. Ho sbagliato, dovevo finire il turno, ma non volevo creare ...