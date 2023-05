Modello 730 precompilato | si può modificare e inviare da oggi | quando arriva il rimborso

Al via da oggi, 11 maggio la modifica dei dati e l'invio e del/2023 precompilato all'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile online la dichiarazione precompilata il 2 maggio, ma solo per la consultazione dei dati precaricati.In caso di errori, è possibile annullare ilinviato entro e non oltre il 20 giugno. Infine, la scadenza entro cui trasmettere all'Agenzia delle Entrate il proprio(sia esso ordinario ...Qui la guida alprecompilato: come modificarlo e integrarlo . Per visualizzare e scaricare la dichiarazione occorre accedere alla propria area riservata tramite Spid, Carta d'identità ...

730 precompilato, dall’11 maggio si può modificare e inviare: ecco quando arriva il rimborso Corriere della Sera

Tutte le regole per il 730 precompilato 2023: le Entrate con provvedimento fissano il calendario. Accesso dal 2 maggio, invio dall'11 maggio ...Al via da oggi, 11 maggio, la modifica e l'invio del 730/2023 all'Agenzia delle Entrate. Ecco cosa bisogna controllare e i dati a cui prestare maggiore attenzione.