Moda | Armani agli studenti | il lavoro vero porta lontano

"Pensando soprattutto a voi studenti con la mia storia vorrei essere un esempio, uno stimoloper ricordare a tutti che il lavoro vero porta lontano". Così Giorgioha concluso il suo discorso al Teatro Municipaledi Piacenza dove ha ricevuto dall'università Cattolica la laurea honoris causa in Global business management. 11 maggio 2023Ricordatevi che il lavoro vero porta lontano": è visibilmente emozionato Giorgio, nel ... platealmente affettuosi nei confronti del grande maestro dellaitaliana, e accorsi al Teatro ...Oggi è Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo, tra le aziende dellae del lusso leader nel mondo, con 8.304 dipendenti e 9 stabilimenti di produzione. Il Gruppo disegna, ...

"Sono un creativo razionale e la moda, che per me è la vita, è un atto continuo di amore" "Da Piacenza sono partito per cercare la mia strada che ho trovato a Milano, ma le mie radici sono rimaste sem ...