Mo | nuovo raid aereo Israele | ucciso un leader Jihad

(Di giovedì 11 maggio 2023) Responsabile del lancio di razzi L’ersercito israeliano ha annunciato la morte di un altrodellaislamica in uncondotto contro la città di Khas Younis, nel sud della Striscia di Gaza, nell’ambito dell’operazione ‘Scudo e freccia” già costata la vita a diversi membri del gruppo armato palestinese. Secondo quanto riferito dalle Forze di difesa israeliane, la vittima di oggi è Ali Ghali, comandante delle forze responsabili delladel lancio di razzi. Con lui sono rimasti uccisi altri due militanti che si nascondevano insieme a lui in un rifugio. “Ghali – hanno scritto in un tweet le Forze di difesa israeliane – era una figura centrale dellaislamica ed era responsabile del recente lancio di razzi contro”. La morte del ...

Ilaereo israeliano è avvenuto dopo che ore prima centinaia di razzi erano stati nuovamente lanciato contro lo Stato ebraico ed erano suonate le sirene anche a Tel Aviv, per la prima volta da ...Israele ha eliminato stanotte prima dell'alba un leader militare della Jihad islamica palestinese in unattacco nella Striscia di Gaza che ha causato anche altre due vittime, secondo le autorità locali. In un comunicato le Brigate al - Quds, braccio armato della Jihad islamica, hanno annunciato ...... parlando con i sindaci dei comuni del sud di Israele, che sono sotto attacco di razzi dalla Striscia, dopo che stamane Israele ha compiuto unaereo. Ilè parte di quella che è stata ...

Nuovo raid di Israele su Gaza, '2 morti'. L'Ue deplora la perdita di civili Agenzia ANSA

Israele ha eliminato stanotte prima dell'alba un leader militare della Jihad islamica palestinese in un nuovo attacco nella Striscia di Gaza che ha causato anche altre due vittime, secondo le autorità ...Non c’è pace in Medio Oriente. L’Esercito israeliano ha annunciato la morte di un altro leader della Jihad islamica in un raid ...