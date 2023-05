(Di giovedì 11 maggio 2023) Ilè una delle squadre più storiche del calcio italiano, e attualmente è allenato dall’ex attaccante della Nazionale Italiana, e campione del mondo nel 2006, Alberto. Dopo una brillante carriera da giocatore,ha iniziato la sua carriera da allenatore nel 2018, quando ha preso le redini della squadra Under-19 della Fiorentina. Successivamente, ha lavorato come assistente dell’ex allenatore del Parma, Roberto D’Aversa, con cui ha ottenuto la promozione in Serie A. Nel novembre del 2020,è stato chiamato a sostituire Rolando Maran come allenatore del. La sua nomina è stata accolta con scetticismo da molti, dato cheaveva appena 38 anni e non aveva molta esperienza come allenatore. Tuttavia, il giovane allenatore ha dimostrato di avere ...

...successo non solo alla mia famiglia e allo staff medico del Grifone ma anche a tutta la gente che mi è stata accanto regalandomi un sorriso in un momento difficile - ammette Ekuban -...C'è anche un po' di Savona nel ritorno in Serie A del Genoa . Il grifone, con la vittoria di sabato sull'Ascoli e il contemporaneo pareggio del Bari sul campo del Modena, ha festeggiato dopo appena un ...Quanto sia stato difficile scalare la classifica e mantenere la seconda posizione possono testimoniarlo soloe i suoi calciatori i quali, complici il suo avvento, sono "tornati a ...

Mister Gilardino al Genoa ha trovato la sua dimensione Nuova Società

La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Caleb Ekuban ha superato un momento difficile dopo la doppia operazione ai tendini achillei. L'intervista all'attaccante del Genoa ...