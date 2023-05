Miriam Leone | così è riuscita a scacciare l’ansia | «Ho iniziato tardi a prendermi cura di me…» – Il video

(Di giovedì 11 maggio 2023) «Io hodi me» raccontain unsui social in cui racconta come ha provato nel corso del tempo ad allontanare gli stati d’ansia: «Qui mi tremavano le gambe – ha confessato nella didascalia del filmato – anche se non si vede…». In outfit casalingo, con una tisana tra le mani, l’attrice ha spiegato che «c’è stato un punto, nella mia vita, in cui mi sono fermata e ho ricominciato a scegliere… un momento in cui ho voluto mettere ordine in mezzo a tutti i viaggi, a tutte le case che cambiavo in continuazione (che cambio in continuazione!) e necessariamente, per lavoro…un momento in cui ho cominciato a SCEGLIERE quello che mi faceva stare bene e a seguire il mio percorso… partendo dalle piccole cose». «Il valore alle piccole ...

Superare le ansie, i ritmi frenetici e non solo.ha mandato un importante messaggio a tutti quelli che la seguono sui social. È una delle attrici e donne dello spettacolo più amate e apprezzate. Ma anche per lei non è sempre tutto rose ..."Io ho iniziato tardi a prendermi cura di me" raccontain un video sui social in cui racconta come ha provato nel corso del tempo ad allontanare gli stati d'ansia: "Qui mi tremavano le gambe - ha confessato nella didascalia del filmato - ..., in outfit casalingo, struccata e con una tisana, confessa ai suoi fan come è riuscita a sbloccare le sue ansie . La necessità di rallentare, lo yoga e gli esercizi di respirazione: l'...

Miriam Leone, così è riuscita a scacciare l'ansia: «Ho iniziato tardi a ... Open

Superare le ansie, i ritmi frenetici e non solo. Miriam Leone ha mandato un importante messaggio a tutti quelli che la seguono sui social.Miriam Leone ha deciso di parlare delle sue ansie e di come è riuscita a sbloccarle. Lo ha fatto in un video poi postato su Instagram. La necessità di rallentare, lo yoga e gli esercizi di ...