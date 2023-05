Ministro Abodi | “Serve riforma giustizia sportiva | siamo di fronte al problema | deve essere trasparente e credibile”

(Di giovedì 11 maggio 2023) “La stretta attualità, e non è solo quella calcistica, ci pone dial. C’è la sensibilità del rispetto dell’autonomia, qualunquenon potràpromossa da noi, ma dovrà trovare una autonel mondo sportivo. La cronaca di questi mesi ci pone diall’esigenza di trovare delle soluzioni che consentano alladie tempestiva”. Lo ha detto ildello sport, Andrea, all’evento del Foglio Sportivo a Milano, sul tema della: “La tempestivitàavere una ricaduta anche sui terzi: se penso a un campionato, non ...

... in collaborazione con l'ANCI, e rivolto agli Enti Territoriali, è stato presentato ieri presso la sala stampa della Camera dei Deputati dalper lo Sport e i Giovani Andrea, dal ......Stefanini' di Rebibbia a Roma e che ha dato il via ufficiale al progetto 'Carceri' previsto dal Piano Sociale per lo Sport di Tutti promosso proprio dalper lo Sport e i Giovani Andrea...... esperienze come queste arricchiscono la nostra mappa del percorso e possiamo insieme progettare luoghi di sport che rendano più umani questi luoghi", ha sottolineato Andreaper lo ...

Cori razzisti contro Vlahovic, il ministro Abodi su Gasperini: “Deve riflettere” Il Fatto Quotidiano

“Non sono qui a dirvi solo "grazie" per questa iniziativa che porta lo sport in carcere, ma vi espongo un piano concreto da attuare in squadra: utilizzare gli spazi e gli ...Il guardasigilli Nordio e il ministro per i Giovani, Abodi, a Rebibbia per presentare il piano con cui Sport & Salute porterà nei penitenziari nuove attività fisiche per i carcerati. Coinvolti anche c ...