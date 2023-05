Mini appartamento vista Faraglioni senza permessi | denunciato

(Di giovedì 11 maggio 2023)a Capri consuima non c’erano iun imprenditorea Capri consui. Continuano i servizi di contrasto all’abusivismo edilizio da parte dei Carabinieri. Questa volta sono intervenuti a Capri, dove i militari della locale Stazione hannoun imprenditore 70enne incensurato. A renderlo noto una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli. I militari, con il supportati del personale dell’Ufficio Tecnico del Comune, hanno effettuato un sopralluogo nella proprietà dell’imprenditore consui. Hanno accertato la realizzazione di un ...

