...45 ospiterà all'Olimpico il Lecce per la trentacinquesima giornata diA. I biancocelesti ... Certi di una maglia- Savic e Luis Alberto, ballottaggio aperto fra Basic, in gol contro il ...È passato più di un mese dalla sfida diA tra Lazio e Juve , risalente allo scorso 8 aprile e terminata con il risultato di 2 - 1 a ... che hanno lamentato un fallo da parte di- Savic ...Sergej- Savic , ospite del nuovo episodio dellaDAZN Heroes, ha chiare le intenzioni in vista del rush finale di questa stagione. Il capitano della Lazio ha poi parlato del rapporto ...

Milinkovic in Serie A: Juve fatta fuori Calciomercatonews.com

Sono in corso valutazioni sul futuro di Kulusevsvki: il calciatore svedese torna alla Juve, ma potrebbe rientrare in un'altra trattativa ...La Juventus si appresta a vivere un incandescente finale di campionato, con tutte le forze concentrate sull’Europa League e sul finale di campionato, ma intanto la dirigenza – che dovrebbe vedere l’in ...