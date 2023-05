Milano | testimoni | ' sembrava un' autobomba' | suora evacuata ' protetti dall' alto'

(Di giovedì 11 maggio 2023), 11 mag. (Adnkronos) - "un'". E' l'espressione che più di tutti viene usata per rendere l'idea di cosa è accaduto, intorno alle 11.30, in via Pier Lombardo aquando un furgone, che trasportava bombole di ossigeno, ha preso fuoco causando un'esplosione che ha bruciato una decina di auto, danni a più edifici e costretto a evacuare, oltre ai residenti, anche circa 300 giovani studenti di una scuola materna ed elementare gestito da suore mantellate. Iparlano "prima di un colpo, seguito in rapida successione da un altro, quindi da un terzo e un quarto" fino quasi a perdere il conto, spiega chi stava facendo lezioni agli studenti. "Ci hanno protetto" dice un'anzianache cerca di rassicurare i ...

