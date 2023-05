Milano | segue donna dentro casa e tenta di stuprarla | arrestato

(Di giovedì 11 maggio 2023) (Adnkronos) – Un uomo, originario del Gambia, è statoper violenza sessuale,ta rapina e lesioni dopo che ieri pomeriggio, in zona Washington, hato di stuprare una 44enne appena rientrata a. Da quanto ricostruito dai carabinieri e dal pm Paolo Filippini l’uomo sarebbe riuscito ad entrare nel palazzo, approfittando del portone lasciato aperto, quindi avrebbe seguito lache, forse, non era riuscita a chiudersi la porta alle spalle. Una volta nell’abitazione il 23enne, in Italia senza regolare permesso di soggiorno e senza fissa dimora, ha aggredito la vittima colpendola con diversi pugni al volto e in testa, quindi le ha strappato i vestiti, ma la 44enne è riuscita a reagire, a scappare e a chiedere aiuto. All’arrivo dei carabinieri il ...

... l'uomo, 23 anni originario del Gambia, irregolare, incensurato e senza fissa dimora, ieri pomeriggio, verso le 18, è riuscito ad entrare nel palazzo nella zona ovest dimettendo avanti un ...Una donna di 44 anni è stata aggredita nel tardo pomeriggio di mercoledì 10 maggio ada un 23enne gambiano che si è introdotto nel palazzo di via Giorgio Washington, in centro a, dove ...Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci, di darci, se crede, un contributo ... Pavia e Corsico, presso le abitazioni nonché all'interno di un garage (in provincia died ...

Milano, 23enne segue e tenta di violentare e rapinare una donna ... Open

L'ha seguita per strada mentre stava tornando a casa. E' riuscito a entrare nel palazzo nei pressi di via Washington, a Milano, sfruttando il fatto che il portone era stato lasciato aperto ed ...Una donna di 44 anni a Milano ha subito un tentativo di violenza sessuale e un’aggressione a pugni in volto all’interno della sua stessa abitazione a via Washington. Ad aggredirla un uomo originario d ...