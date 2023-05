Milano in fiore | apre Orticola 2023

Leggi su agi

(Di giovedì 11 maggio 2023) AGI - Una pianta carnivora dai colori accesi e i 'tentacoli' appiccicosi e ghiandolari rappresenta, la mostra mercato di fiori e piante, che dall'11 al 13 maggio rende magici i giardini pubblici Montanelli. La Drosera è l'immagine di questa edizione, un inno alla natura e alla sua intelligenza. L'aria profuma di rose e peonie. Ma anche di origano, verbena, salvia ornamentale, e di limoni, mandarini e yuzu. I vialetti dei giardini sono addobbati a festa, e le 'milanesissime' habitué dell'evento, come da tradizione, non perdono l'occasione per sfoggiare fantasiosi e creativi cappelli floreali. Ci si aggira agevolmente tra 138 espositori, di cui 12 presenti per la prima volta e 90 vivaisti., realizzata con il main partner Ceresio Investors, è una gioia per gli occhi. Tra i vivaisti new entry c'è l'Azienda Agricola ...