Milano | fuoco ed esplosioni a Porta Romana | ci sono anche dei feriti

(Di giovedì 11 maggio 2023) Ain zona, centro del capoluogo lombardo, è divampato un vasto incendio, che ha coinvoltodiverse auto provocando, in via Pier Lombardo. Al momento le origini del ...

...avrebbero visto una delle bombole prendere, prima della violenta esplosione. Le auto coinvolte poi nell'incendio sarebbero quattro. Non è ancora chiaro se ci sono vittime o feriti.choc, ......è in corso in centro a, all'angolo tra via Pier Lombardo e via Vasari, causato dall'esplosione di un furgone parcheggiato in strada. Dalle prime informazioni raccolte dai vigili dele ...Esplosione in centro a. L'incendio in via Pier Lombardo, zona di porta Romana, innescato forse da un furgone che ha preso. Coinvolte diverse vetture.

Milano, esplode un furgone con bombole d'ossigeno in centro: almeno quattro i feriti, evacuata una scuola e l'istituto Auxologico TGCOM

Un'alta colonna di fumo nero si è innalzata tra i palazzi nella zona di Porta Romana. Per precauzione una scuola è stata evacuata.Un’esplosione è divampata stamattina nel quartiere di Porta Romana, in via Pier Lombardo, nel centro di Milano. Sono diverse le auto coinvolte nell’incendio e un’alta colonna di fumo nera si è alzata ...