Milano | esploso un furgone con bombole d' ossigeno in centro | ferito l' autista - Evacuati un edificio | una scuola materna e l' istituto

(Di giovedì 11 maggio 2023) Fotogallery -, incendio a Porta Romana LE IMMAGINI Fotogallery - Carabiniere sposa il compagno in alta uniforme: picchetto d'onore per la coppia IN VIA COMASINA Fotogallery - Ciclista investito ...

... picchetto d'onore per la coppia IN VIA COMASINA Fotogallery - Ciclista investito e ucciso da un tir aFotogallery, Alessia Pifferi in aula nel processo per omicidio FERISCE LA MOGLIE ...Il furgoneera in sosta tra via Pier Lombardo e via Vasari. Evacuato l'Istituto Suore Mantellate di, la scuola vicina al luogo dell'incendio. CONSIGLI24 I migliori consigli su prodotti ...Vasto incendio adove una esplosione , provocata da un camion che trasportava bombole di ossigeno , ha ... tra cui l'autista che guidava il camion di bombole d'ossigeno che è. I cittadini ...

Milano, esplode furgone che trasporta bombole d’ossigeno: auto bruciate e feriti Il Sole 24 ORE

Il conducente del furgone esploso a Milano, in via Pier Lombardo, viene portato via in ambulanza. L'uomo ha riportato ferite alle braccia, probabilmente ustioni. Il suo veicolo, che trasportava bombol ...L'incidente è avvenuto giovedì 11 maggio in via Pier Lombardo, nel centro di Milano. Fiamme alte 15 metri e colonna di fumo visibile in tutta la città ...