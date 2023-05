Milano | esplosione in Centro | fiamme e fumo nero L' incendio «partito da un furgone con bombole di gas» L' autista | «Incendio partito dal vano motore»

(Di giovedì 11 maggio 2023) Un vastooggi a, in zona Porta Romana. Un'ampia nube nera è visibile in diverse zone della città. Stando alle prime immagini riprese dai telefonini, diverse auto...

La testimonianza 'Ho sentito l'- ha detto un giovane arrivato sul posto - abito qui, ho ... ha spiegato il sindaco diGiuseppe Sala, giunto sul posto dell'incendio. L'autista, che è ...Michele Canditone, amministratore delegato del Teatro Franco Parenti situato in via Pier Lombardo, ha raccontato i momenti precedenti allo scoppio e l'incendio successivo che si è verificato in zona ......fiamme e quattro persone ferite Sono state le bombole di ossigeno che erano a bordo di un furgone o di un veicolo parcheggiato a fianco ad innescare l'avvenuta stamani in centro a, ...

Milano, grossa esplosione in centro: scoppia un furgone che trasportava bombole di ossigeno in via Pier Lombardo Corriere Milano

L'incendio si è esteso coinvolgendo le auto parcheggiate in strada. Due gli appartamenti coinvolti, al primo e al secondo piando dell'edificio ...Il conducente del furgone esploso a Milano, in via Pier Lombardo, viene portato via in ambulanza. L'uomo ha riportato ferite alle braccia, probabilmente ustioni. Il suo veicolo, che trasportava bombol ...