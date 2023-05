Milano | esplosione e incendio in centro città Fiamme partite da un camion LE FOTO

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 11 maggio 2023) Il rogo è scoppiato tra via Pier Lombardo e via Vasari. Secondo quanto emerso fino ad ora, è stato causato dall'di un furgone parcheggiato in strada: sarebbero state le bombole di ossigeno che erano a bordo del veicolo a innescare la detonazione. Due i feriti, non in gravi condizioni. La Procura ha aperto un fascicolo al momento a carico di ignoti per disastro colposo