Milano | esplosione a Porta Romana | a fuoco diverse auto | alta nube nera

(Di giovedì 11 maggio 2023) Un'è divampata stamattina nel quartiere di, in via Pier Lombardo, nel centro di. Sonolecoinvolte nell'incendio e un'colonna di fumosi è alzata ...

Ha cercato di limitare i danni ma poi c'e' stata l''. Lo ha detto il sindaco diGiuseppe Sala dopo il sopralluogo per l'incendio divampato in zona Porta Romana. Le fiamme poi si sono ..."Fiamme domate, l'unico ferito è l'autista di questo furgone che trasportava bombole di ossigeno in una struttura sanitaria qua vicino. È esistito un fenomeno abbastanza normale all'inizio nel senso ...Un'è divampata stamattina nel quartiere di Porta Romana, in via Pier Lombardo, nel centro di. Sono diverse le auto coinvolte nell'incendio e un'alta colonna di fumo nera si è alzata a ...

Un'eslosione si è verificata alle 11.45 in centro a Milano. Coinvolte diverse vetture. Visibile in città una forte colonna di fumo. A prendere fuoco sarebbe stato unfurgone che trasportava ossigegno.Secondo quanto riferito da Areu, poco dopo mezzogiorno è stato segnalato un incendio in una palazzina per irraggiamento a seguito dell’esplosione di un furgone che a bordo aveva bombole d’ossigeno (O2 ...