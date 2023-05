Milano | esplode un furgone | il conducente portato via in ambulanza

(Di giovedì 11 maggio 2023) Ildelesploso a, in via Pier Lombardo, vienevia in. L'uomo ha riferite alle braccia, probabilmente ustioni. Il suo veicolo, che trasportava bombole d'ossigeno, è andato a fuoco provocando un enorme incendio che ha coinvolto altri veicoli e le case circostanti.

Video su questo argomento Esplosione in centro a, le immagini Inoltre sono almeno 4 i feriti nell'incendio: sul posto è subito arrivata una ambulanza, insieme con i vigili del fuoco, mentre i ...L'esplosione in zona Porta Romana: coinvolte anche alcune auto e gli appartamenti di un edificio vicino. Ci sarebbero 5 ...Evacuato l'Istituto Suore Mantellate di, la scuola vicina al luogo dell'incendio.

Milano, grossa esplosione in centro: scoppia un furgone che trasportava bombole di ossigeno in via Pier Lombardo Corriere Milano

(LaPresse) Il conducente del furgone esploso a Milano, in via Pier Lombardo, viene portato via in ambulanza. L'uomo ha riportato ferite alle ...Impressionante incendio a Milano in zona Porta Romana, all'angolo tra via Pier Lombardo e via Vasari, causato dall'esplosione di un camion che trasportava bombole di ossigeno. Almeno quattro persone s ...