Milano | esplode un furgone con bombole d' ossigeno in centro | almeno quattro i feriti | evacuata una scuola e l' istituto Auxologico

(Di giovedì 11 maggio 2023) Fotogallery -, incendio a Porta Romana LE IMMAGINI Fotogallery - Carabiniere sposa il compagno in alta uniforme: picchetto d'onore per la coppia IN VIA COMASINA Fotogallery - Ciclista investito ...

Un vasto incendio è in corso in centro a, all'angolo tra via Pier Lombardo e via Vasari, causato dall'esplosione di un furgone parcheggiato in strada. Dalle prime informazioni raccolte dai vigili del fuoco e carabinieri, a provocarlo ...Un furgoncino con dentro delle bombole di gas è esploso intorno alle 12 di questa mattina in via Pietro Lombardo, a, proprio accanto all'asilo nido Primi Passi e alla scuola paritaria delle Suore ...Paura e inferno di fuoco adove un furgone che trasportava bombole di ossigeno è esploso casuando un incendio all'angolo tra via Pier Lombardo e via Vasari nella centrale zona di porta Romana. Il rogo ha coinvolto altre ...

Milano, esplode un furgone con bombole d'ossigeno in centro: almeno quattro i feriti | Evacuati un edificio, una scuola materna e l'istituto Auxologico TGCOM

Paura e inferno di fuoco a Milano dove un furgone che trasportava bombole di ossigeno è esploso casuando un incendio all'angolo tra via Pier Lombardo e via Vasari nella centrale zona di porta Romana.Caos a Milano. Un vasto incendio e delle esplosioni si sono verificata in via Pier Lombardo, zona Porta Roma, a Milano: il tutto è stato ...