Milano | esplode un furgone che trasportava bombole d’ossigeno | salvo l’autista Ci sono altri 3 feriti – Il video

(Di giovedì 11 maggio 2023) Grossa esplosione nel pieno centro di, in via Pier Lombardo, all’angolo con via Vasari, nella zona di Porta Romana. Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio è divampato intorno alle 11.30, a seguito dell’esplosione diin transito che, presumibilmente destinate al vicino Poliambulatorio dell’Istituto Auxologico Italiano, che è stato successivamente evacuato. Al momento risultano esserci 4, tra cuidelche è riuscito a mettersi in, scendendo di corsa dal mezzo, dopo essersi accorto delle fiamme a bordo. L’uomo ha riportato alcune ferite alle gambe e alle mani. Secondo quanto ricostruito finora dai Vigili del Fuoco, l’incendio sarebbe partito dal vano ...

Il sindaco di, Giuseppe Sala, ha escluso che si tratti di "un attentato o che le cause del rogo siano dolose". ©Lo riferisce il sindaco diGiuseppe Sala che ha effettuato un breve sopralluogo in via Pier Lombardo dove l'incendio del furgone. Sul posto sono accorsi vigili del fuoco e forze di polizia.

Milano, esplode un furgone con bombole d'ossigeno in centro: ferito l'autista | Evacuati un edificio, una scuola materna e l'istituto Auxologico TGCOM

Un furgone con 20 bombole di ossigeno è esploso questa mattina, giovedì 11 maggio, in via Pier Lombardo in zona Porta Romana a Milano ...(ANSA) - MILANO, 11 MAG - Sarebbero state le bombole di ossigeno che erano a bordo di un furgone o di un veicolo parcheggiato a fianco ad innescare ...