Milano | esplode un furgone che trasportava bombole di ossigeno | fiamme alte e fumo | evacuata una scuola

(Di giovedì 11 maggio 2023) L’esplosione in zona Porta Romana, Sala: «Escluse cause dolose e attentati». La procura apre un fascicolo

Il sindaco di, Giuseppe Sala, ha assicurato che "è da escludere un attentato" o eventi di natura simile. "L'autista, che è ustionato e non è in una situazione di pericolo di vita, ha detto ai ...Leggi anche Incendio a, le testimonianze: 'Ho visto la tapparella sciogliersi'furgone con bombole ad ossigeno: danni a auto ed edifici L'effetto positivo delle ultime piogge: ...Due piccoli boati che precedono altre due grosse deflagrazioni. Ad esplodere le bombole d'ossigeno trasportate nel retro del furgone andato a fuoco ain via Pierlombardo in zona Porta Romana. La sequenza è stata filmata da un testimone, Donato Guarracino, che abita in un palazzo di fronte alla strada dell' incendio. Credits Donato Guarracino

Milano – Prima il fumo, poi le fiamme e infine le esplosioni in serie. (IL GIORNO) È riuscito a salvarsi in tempo ma ha riportato ustioni alle mani e alle gambe l'autista del mezzo esploso stamattina ...L'ipotesi di un attentato è da escludere, secondo il sindaco della città. Articolo scritto da Inserito il 05/11/2023 14:52 Momento della lettura : 1 ...