Milano | esplode un furgone carico di bombole d’ossigeno | ferito ma salvo l’autista La Procura indaga per disastro colposo – Il video

Leggi su open.online

(Di giovedì 11 maggio 2023) È stato domato da sette squadre dei Vigili del Fuoco l’incendio divampato oggi intorno alle 11.30 nel pieno centro di, in via Pier Lombardo, all’angolo con via Vasari, nella zona di Porta Romana. A innescare il vasto incendio è stata l’esplosione di unin transito, che trasportavaper il servizio a domicilio per i pazienti che necessitano ossigenoterapia domiciliare. Due le persone ferite, tra cui53enne del, che dopo aver tentato di spegnere le fiamme divampate sul mezzo, è riuscito a mettersi inscendendo di corsa dal. L’uomo ha riportato alcune ferite alle gambe e alle mani. Durante le operazioni di evacuazione è rimasta lievemente ferita anche una suora, che ha riportato una ...