Milano | esplode un furgone carico di bombole d’ossigeno | ferito ma salvo l’autista Evacuate oltre 200 persone – Foto e video

(Di giovedì 11 maggio 2023) È stato domato da sette squadre dei Vigili del Fuoco l’incendio divampato oggi intorno alle 11.30 nel pieno centro di, in via Pier Lombardo, all’angolo con via Vasari, nella zona di Porta Romana. A innescare il vasto incendio è stata l’esplosione di unin transito, che trasportavaper il servizio a domicilio per i pazienti che necessitano ossigenoterapia domiciliare. Due leferite, tra cui53enne del, che dopo aver tentato di spegnere le fiamme divampate sul mezzo, è riuscito a mettersi inscendendo di corsa dal. L’uomo ha riportato alcune ferite alle gambe e alle mani. Durante le operazioni di evacuazione è rimasta lievemente ferita anche una suora, che ha ...

Due piccoli boati che precedono altre due grosse deflagrazioni. Ad esplodere le bombole d'ossigeno trasportate nel retro del furgone andato a fuoco ain via Pierlombardo in zona Porta Romana. La sequenza è stata filmata da un testimone, Donato Guarracino, che abita in un palazzo di fronte alla strada dell' incendio. Crediti: Donato ...

Milano, grossa esplosione in centro: scoppia un furgone che trasportava bombole di ossigeno in via Pier Lombardo Corriere Milano

L’esplosione di un furgone carico di bombole d’ossigeno in centro a Milano ha provocato un ferito, ma soprattutto tanta paura ...Attimi di angoscia a Milano, dove oggi intorno a mezzoggiorno è esploso un camion che trasportava bombole d’ossigeno (destinate ad una farmacia), provocando un enorme incendio. Nel giro di qualche min ...