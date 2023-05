Milano | esplode un camion di bombole d’ossigeno

(Di giovedì 11 maggio 2023) Incendio a catena ha coinvolto auto e motorini, evacuati un asilo nido e un palazzo – Inferno a. Stando a quanto si apprende unche trasportavadi ossigeno è esploso in via Pier Lombardo all’angolo con via Vasari, zona porta Romana, innescando esplosioni a domino che hanno coinvolto almeno 5 veicoli, oltre ad alcuni ciclomotori, almeno 4. I vigili del Fuoco sono giunti sul posto, nel tentativo di domare le fiamme. Primi ad arrivare i carabinieri. La zona è quella dei bagni Misteriosi, e nelle vicinanze c’è un asilo nido. 14.15 SOCCORSI IN 15 MINUTI, FIAMME DALL’ABITACOLO ALLEL’esplosione alle 11.47, l’arrivo dei primi soccorsi alle 11.59 e i primi duedei vigili del fuoco alle 12.03. Gli orari dei video girati dai testimoni dell’esplosione di questa mattina in via ...

Leggi anche Incendio a, le testimonianze: 'Ho visto la tapparella sciogliersi'furgone con bombole ad ossigeno: danni a auto ed edifici L'effetto positivo delle ultime piogge: ...Due piccoli boati che precedono altre due grosse deflagrazioni. Ad esplodere le bombole d'ossigeno trasportate nel retro del furgone andato a fuoco ain via Pierlombardo in zona Porta Romana. La sequenza è stata filmata da un testimone, Donato Guarracino, che abita in un palazzo di fronte alla strada dell' incendio. Credits Donato Guarracinouna scena da guerriglia quella che si trovano davanti i vigili del fuoco quando arrivano all'angolo tra via Pier Lombardo e via Vasari, nel quartiere Porta Romana di, in uno spigolo di citt ...

Milano, grossa esplosione in centro: scoppia un furgone che trasportava bombole di ossigeno in via Pier Lombardo Corriere Milano

Un uomo di 55 anni, pare un clochard, è rimasto gravemente ferito in seguito all'esplosione della sua auto avvenuta oggi in un parcheggio sotterraneo, vicino all'autostazione ...È riuscito a salvarsi in tempo ma ha riportato ustioni alle mani e alle gambe l’autista del mezzo esploso stamattina intorno alle 11 ...