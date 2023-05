Milano | esplode furgone carico di bombole | ferito l’autista | auto in fiamme e palazzi evacuati

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 11 maggio 2023) Terrore adove attorno alle 11.30 dell’11 maggio si è sviluppato un incendio di enormi proporzioni in mezzo alla strada. Un camion che trasportavadi ossigeno è esploso provocando almeno undel mezzo – e coinvolgendo 5, andate distrutte dalle. Non si registrano vittime. Il rogo è avvenuto in centro, in zona Porta Romana, all’angolo tra via Pier Lombardo e via Vasari. L’incendio è collegato all’esplosione del veicolo che trasportavadi ossigeno. Secondo le prime informazioni non c’è alcuna vittima ma c’è unche si è salvato appena in tempo da conseguenze peggiori. L’esplosione è avvenuta intorno alle 11:30 dell’11 maggio in zona Porta Romana. Foto Twitter ...