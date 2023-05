Milano | da sabato 13 maggio al via il Festival Universitario 2023 al Talent Garden

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 11 maggio 2023) E’ ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per la prima edizione del, il più grande eventodi carattere nazionale che si terrà13presso ildiin Via Calabiana. Organizzato da University Network prevederà due grandi palchi per un'unica giornata non-stop tra formazione, tecnologia e sostenibilità con speech, workshop, street food e musica. Durante tutta la giornata, a partire dalle 10 sino alle 18 si susseguiranno non stop speech, workshop e incontri interattivi condotti da ospiti e personalità di rilievo dal mondo dell'imprenditoria, giornalismo, formazione, sostenibilità, tecnologia, finanza, sport, moda, social media, intrattenimento e molti altri.