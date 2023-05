Milano | 23enne segue e tenta di violentare e rapinare una donna nella sua casa | arrestato

(Di giovedì 11 maggio 2023) Un uomo di 23 anni, incensurato, irregolare e senza fissa dimora originario del Gambia, è statocon l’accusa di violenza sessuale,ta rapina e lesioni ai danni di unadi 44 anni a. Poco dopo le 18 la, dopo essere rientrata insua abitazione nei pressi di via Washington,zona Ovest del capoluogo lombardo, è stata assalita dalche l’ha costretta a farlo entrare in. L’uomo non era un residente dello stabile, e non è ancora chiaro come sia riuscito ad entrare all’interno del palazzo. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe entrato nel palazzo dopo aver bloccato con un piede il portone di ingresso, prima che si chiudesse. Dopodiché ha seguito la ...

Buttata a terra e presa a pugni sul volto sull'uscio di casa. Una donna di 44 anni è stata aggredita nel tardo pomeriggio di mercoledì 10 maggio ada ungambiano che si è introdotto nel palazzo di via Giorgio Washington, in centro a, dove la donna abita. Intorno alle 18 l'aggressore, irregolare e senza fissa dimora, ha ......di 44 anni a. Poco dopo le 18 la donna, dopo essere rientrata in casa nella sua abitazione nei pressi di via Washington, nella zona Ovest del capoluogo lombardo, è stata assalita dal...Come noto, tutto è iniziato con l'iniziativa dellaIlaria Lamera , che una settimana fa ha piantato una tenda davanti al Politecnico di. Altri l'hanno quindi seguita davanti all'ateneo ...

Milano, 23enne segue e tenta di violentare e rapinare una donna ... Open

Milano, 11 mag. (Adnkronos) - Un uomo, originario del Gambia, è stato arrestato a Milano per violenza sessuale, tentata rapina e lesioni dopo ...In via Washington a Milano, alle 18 di mercoledì: il 23enne è salito in ascensore dicendo che andava da un amico, invece è entrato nella ...