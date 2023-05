Milan | Tomori ci crede | «Possiamo ancora passare il turno»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 11 maggio 2023) Fikayo, difensore del, ha così parlato in vista dell’euroderby di ritorno contro l’Inter. I dettagli Intervistato dai microfoni della Uefa, Fikayoha parlato in vista del match di ritorno trae Inter. PAROLE – «Ovviamente concedere gol da corner dopo pochi minuti non era il modo in cui volevamo iniziare la partita. E poi dopo aver subito l’altro gol la gara è diventatapiù difficile per noi. Penso che non abbiamo iniziato il match come volevamo e da lì è diventato tutto più complicato. Sapevamo che loro sono una buona squadra, sapevamo che sarebbe stata una partita difficile e dopo il doppio svantaggio è diventatapiù difficile. Siamo dispiaciuti, ma è solo l’andata e dobbiamorci in vista del ritorno. Dovremo entrare ...