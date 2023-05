Milan | Scaroni | “Stadio? Decisione in estate Su Leao…”

1 Intervenuto all'evento de Il Foglio Sportivo 2023 , il presidente delPaoloha parlato anche dell'ipotesi di addio a San Siro per un nuovo stadio: 'Noi, come, valutiamo tante possibilità. San Siro ha grandi punti di domanda, ogni passaggio col Comune ...Commenta per primo Piovono conferme sul rinnovo di Rafael Leao con il. Il presidente rossonero Paolo, intervenuto all'evento de Il Foglio Sportivo 2023 , ha detto la sua sul prolungamento del contratto dell'attaccante portoghese: 'Il rinnovo di Leao, ...Lo ha detto il presidente del, Paolo, all'evento del Foglio Sportivo a Milano: 'Se Ibra sta bene deve restare al, ma questo lo deve dire lui. A Milano si torva bene, è sempre ...

Milan, Scaroni: "Mi piace che Pioli non si sia lamentato dell'assenza di Leao. Crediamo in De Ketelaere" GianlucaDiMarzio.com

"Deadline sul fronte stadio Entro quest'estate prenderemo la decisione finale. Noi come Milan teniamo in mano ancora il dossier San Siro, che ha dei grandi punti di domanda. (ANSA) ...Il presidente del Milan Paolo Scaroni non si lascia abbattere dal risultato negativo di ieri. Paolo Scaroni ha rilasciato a margine di un evento temutosi stamane alcune dichiarazioni sulla gara di ier ...