Milan | Scaroni | “Siamo fiduciosi di qualificarci di nuovo in Champions”

MILANO " L'Associazione Piccoli Azionisti del("Apa") ha inviato una lettera al presidente rossonero Paolo, in occasione dell'assemblea dei soci, per ribadire il "desiderio di vedere un proprio membro nel Consiglio d'Amministrazione ...Di Ibra ha parlato oggi il presidente rossonero Paolo, non chiudendo la porta al rinnovo ('Credo che se lui sta bene, deve continuare a stare al. Bisogna che stia bene ma questo lo può ...Il Presidente del, Paoloha rilasciato importanti dichiarazioni in occasione del Foglio Sportivo 2023. Cruciali i suoi interventi su Leao e lo Stadio Non è una bella giornata per ile i milanisti. ...

Scaroni: 'Ibrahimovic Se sta bene deve stare al Milan. Stadio: due ipotesi fuori città' | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

Alessandro Antonello, CEO Corporate dell’Inter, ha parlato del futuro della società nerazzurra e di Inzaghi Alessandro Antonello, CEO Corporate dell’Inter, ha parlato all’evento de Il Foglio Sportivo ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...