Milan | Scaroni | Il Napoli è molto forte | De Laurentiis bravissimo

Leggi su terzotemponapoli

(Di giovedì 11 maggio 2023) Il presidente del, Paolo, ha parlato durante l'evento del Foglio Sportivo 2023. Queste le sue parole: “Il rinnovo di Leao, come tutti i dossier legati ai calciatori, è nelle mani del nostro amministratore delegato Furlani e di Maldini. Non so i dettagli, ma vedo Furlani rilassato e sorridente.? Ha una squadra, anche quando ha perso ha giocato benissimo. È riuscito a vincere lo scudetto, ad avere giocatori giovani e forti e il bilancio in utile,Deche è riuscito ad avere tutto quello che un club vorrebbe avere”.