Traduzione: per l'andata quasi certamente non ci sarà, potrebbe recuperare, forse, per il ritorno (le possibilità stanno introno al 50%, dunquenotizie per il). Ma proprio Leao ha ...Ci sta ma forse ilnon ha una rosa lunga, dei ricambi adeguati per poter reggere più di due ...performance di Kalulu e Thiaw . Idem Origi , ancora una volta deludente e ai limiti dell'...Dopo aver visto di nuovo ildelle riserve, viene da domandarsi in qualicondizioni siano i titolari per indurre l'allenatore a rinunciarci in modo così massiccio. Certo che a una ...

Milan, pessime notizie per Bennacer: lesione della cartilagine | PM NEWS Pianeta Milan

Oggi il numero uno di RedBird lascerà Milano, ma è atteso a San Siro per il secondo round. Al momento non sono previsti incontri con Zhang, né ci sono stati nelle ultime ore ...Se il Milan ha ancora una piccola speranza di andare in finale di Champions League deve ringraziare Mike Maignan, che ieri contro l'Inter ha evitato un parziale ben peggiore rispetto allo ...