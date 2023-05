Milan | Maldini | “Dobbiamo investire ora sul mercato per fare il salto”

... ile Leao hanno finalmente concluso il lungo cammino verso il rinnovo matrimoniale. 'Io non mi occupo di questi aspetti, che sono curati da Furlani e. Però, siccome vedo Furlani ...Le parole di Paolo Scaroni, presidente del, sul futuro di Rafa Leao con la maglia del club rossonero Paolo Scaroni ha parlato del rinnovo di Rafa Leao con ilin occasione dell'evento Il Foglio Sportivo 2023. PAROLE - "Il rinnovo di Leao, come tutti i dossier legati ai calciatori, è nelle mani del ......mosso in qualche modo sul fronte stadio - ripensando al pessimo spettacolo offerto dal suo... Un lavoro portato avanti con pazienza dae Massara lungo i mesi e che, soprattutto nell'ultimo ...

Thierry Henry è stato protagonista di uno scambio di battute abbastanza simpatico con Paolo Maldini nel prepartita di Milan-Inter. L'ex attaccante francese ha confessato ai ...La partita Spezia - Milan di Sabato 13 maggio 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere la gara valida per la 35ma giornata della Serie A 2022-2023; calcio di ini ...