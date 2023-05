Milan | la speranza per rimontare l’Inter si chiama Leao | lo ha dimostrato l’ingresso di Origi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 maggio 2023) Minuto 59 del derby di andata: Stefano Pioli è alla ricerca di una svolta per risvegliare il suo, dopo il tremendo uno-due delche alla fine ha deciso la semifinale d’andata di Champions League. I rossoneri hanno iniziato bene la ripresa con due occasioni capitate sui piedi di Brahim Diaz e Junior Messias. Il tecnico per l’ultima mezz’ora toglie Kjaer e inserisce Thiaw, ma soprattutto fa sedere in panchina Saelemaekers per dare spazio sulla fascia sinistra a Divock. Il belga, forse come mai in questa stagione, è in palla. A più riprese mette in difficoltà Matteo Darmian. Da una sua percussione, appena 5 minuti dopo il suo ingresso in campo, nasce l’azione che porta al palo di Sandro Tonali. È la più importante palla gol delin tutta la partita. Al 70esimo Simone Inzaghi corre ai ripari, ...