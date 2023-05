Milan | la rimonta con l' Inter? Per i bookmakers è missione impossibile

(Di giovedì 11 maggio 2023) Un 2-0 senza storia, con il risultato che, per quanto visto in campo soprattutto nel corso del primo tempo, avrebbe potuto essere anche più ampio. L', nella serata di ieri, mercoledì 10 maggio, ha fatto sua la sfida di andata della semifinale di Champions League annichilendo il...

Difficile immaginare unamartedì, nello stesso teatro di San Siro'. Ilha iniziato la partita nettamente in salita. ' Niente funziona ', ' l'Inter del primo tempo è perfetta '. 'Al ...Poi lentamente si rialza ein sella: ma non è finita. A poco meno di tre chilometri dall'... nel senso di Groves, 24enne velocista australiano, che secca in volata il nostro Jonathane ...... senza chiudere il match i rosa hanno addirittura rischiato la. La stessa situazione si è ... seguono poi quelle della giovinezza al, nell'esperimento 'seconda punta' (14). Dal 'Genio' è ...

Milan, Pioli: "Abbiamo sbagliato troppo, dobbiamo credere nella rimonta" la Repubblica

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta per 2-0 in casa nell'andata della semifinale Champions contro l'Inter: "Nel primo ...Nella semifinale di andata dell'Euroderby la differenza con l'Inter è stata a tratti frustrante, ma Maldini e Pioli spingono la squadra verso ...