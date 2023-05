Milan-Inter | Theo Hernandez nullo | Dimarco è una furia

Il match tra(Tv8) conquista la prima serata con ben 7.4 milioni di utenti e share al 33.13%. Ancora in calo Luce dei tuoi occhi (Canale 5, 2.6 milioni e 13.8%), che però riesce a battere la ...Le pagelle di Fabio Caressa0 - 2, GLI HIGHLIGHTSMAIGNAN voto 6 CALABRIA voto 5 KJAER voto 5 Vai alla FotogalleryMercoledì 10 maggio Tv8 ha vinto la sfida dell'ascolti tv in prima serata con il derby di Champions League. Al secondo posto Canale 5 con Luce dei tuoi occhi 2 . Terzo posto per i David di Donatello 2023 , trasmessi su Rai 1. Ecco tutti i dati Auditel della giornata. La prima serata del 10 ...

Milan-Inter, le pagelle: Theo in versione "shocking" da 4,5, Barella va clonato (7,5) La Gazzetta dello Sport

(Adnkronos) - La semifinale di Champions League Milan-Inter ha catalizzato l'attenzione di un terzo dei telespettatori italiani, regalando a Tv8 che l'ha trasmessa un ascolto record per l'emittente ..."Avevo detto che comunque sarebbe andata nel derby sarebbe stato un grande successo per la Lombardia e che sarei stato felice da tifoso se avesse ...