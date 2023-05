Milan-Inter si decide a centrocampo | masterclass della mediana nerazzurra

(Di giovedì 11 maggio 2023)(0-2), semifinale di andata di Champions League, si. Lasovrasta gli avversari, indirizzando nettamente la gara. LINEA PERFETTA –inizia con una novità sorprendente. Ossia Simone Inzaghi che preferisce Hakan Calhanoglu a Marcelo Brozovic in cabina di regia. Con i fidi scudieri Nicolò Barella e Henrikh Mkhitaryan accanto. E ancora una volta la scelta del mister nerazzurro si rivela vincente. Perché ladell’gioca una gara a dir poco eccellente. Palleggiando in faccia alle controparti rossonere, e confermandosi un reparto tra i migliori di questa Champions League. E non un caso che il premio di MVP sia andato a un centrocampista ...

Continua, peraltro, il gelo con il patron delGerry Cardinale: i due si sono ignorati in tribuna.Poi, se a sfidarsi sono, un po' tutta la penisola si divide in due fazioni. E se i rossoneri sono stati sconfitti 2 a 0 nel match del 10 maggio, ci ha pensato Lady Hernandez a ...Commenta per primo La Gazzetta dello Sport evidenzia i meriti di Simone Inzaghi, decisivo, con le sue mosse, per la vittoria dell'contro ilnella semifinale di andata di Champions League. ' Inzaghi ha azzeccato tutto: scelte e cambi. Dzeko e Mkhitaryan, i goleador, sono stati i migliori. E non a caso. Vero che la ...

Cassano: “Milan-Inter, un abisso. Inzaghi Lo cambio. Dico di più: se la vince, va via lui” fcinter1908

Milano, 11 mag. (askanews) - "Abbiamo fatto un primo tempo straordinario, chiaramente il risultato era stretto per quello creato, per quello visto. I ragazzi sono stati bravissimi ad approciare una pa ...Nel pre partita di Milan-Inter, l’Euroderby di Champions che ha catalizzato l’attenzione dei media internazionali, un simpatico ...