Milan-Inter | Pobega | “Siamo consapevoli che c’è ancora una partita”

Sei giorni alla partita di ritorno, basterà a Pioli Il discorso non è chiuso ma l'ha un vantaggio considerevole. E avrebbe potuto ...Gli errori sui due gol dell'arrivati da due dei giocatori simbolo deldi Pioli. Una serata da dimenticare, ma il discorso qualificazione non ..., Pioli: "Mancata compattezza e intensità" ., Pioli: "Leao torna Speriamo" ., Pioli: "L'arbitro Due pesi e due misure" . Shevchenko: "Ilha subito l'...

Milan-Inter 0-2, il primo tempo. Pronti, via: l’Euroderby non ci mette tanto a prendere il volo e si fa subito caldo. Finisce sul punteggio di 0-2 il primo tempo della sfida tra… Leggi ...Come un Toro da cartoon, ha il fumo che gli esce dalle narici e carica a testa bassa, guadagnandosi anche un rigore che poi viene tolto. La cosa più bella però è una finezza da torero: il velo sul 2-0 ...