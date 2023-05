Milan-Inter | Pioli cade sotto le mosse di Inzaghi | esistono le contromisure?

Dopo la vittoria per 2 - 0 nel derby contro ilnell'andata della semifinale di Champions League, l'attaccante dell', Edin Dzeko, parla di ......un duro infortunio durante la rifinitura svolta alla vigilia della semifinale di Europa LeagueDopo aver assistito all'euroderby di Champions League di ieri sera vinto dall'per 2 - 0 sul, ...Oltre che per la vittoria nel derby di andata di Champions League contro il, i tifosi dell'hanno altro per cui esultare sui social network: l'ad nerazzurro Beppe Marotta ha infatti negato che André Onana sarà messo sul mercato a fine stagione. Inoltre il ...

Recuperabile anche Bastoni per la difesa dello Spezia. Quando torna Gosens Oltre alla vittoria nella semifinale di andata di Champions League contro il Milan, per l’Inter è in arrivo un’altra bella ...Si è percepito immediatamente che il problema accusato al ginocchio da Bennacer nel derby di ieri era preoccupante. Troppo il dolore per poter pensare di riuscire a dare una mano in una gara già indir ...