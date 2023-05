Milan – Inter | parata di vip per l’Euroderby

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 11 maggio 2023) In un San Siro esaurito non sono mancati i personaggi noti di spettacolo, sport e musicadi andata della Champions League è stata una notte unica. La vittoria dell’per 2 a 0 ha reso felice una parte dio e meno l’altra. Ilperò si è potuto godere San Siro Sold out con un incasso da record. Si parla di circa 10 milioni di euro: il precedente record stagionale era di 9.133.842 fatto in occasione degli ottavi di finale in-Tottenham. A popolare lo Stadio Meazza tantissimi Vip. Ex delle due squadra, sportivi ma anche cantanti. Direttamente daglinazionali di Roma è arrivato Novak Djokovic, seduto in tribuna accanto a Shevchenko visto la sua fede rossonera. Non sono passati inosservati anche Matteo ...