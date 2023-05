Milan-Inter | no Leao no party | al ritorno serve un’impresa

Commenta per primo Un derby parecchio diverso rispetto a quello del 2003, quello andato in scena ieri sera tra. È quanto scrive la versione odierna della Gazzetta dello Sport. 'Alla faccia di un derby bloccato come quelli del 2003... Dopo 8', il tempo che impiega un raggio di sole a colpire la ...Commenta per primo Da Nedved a Leao. Vent'anni dopo la Champions League vinta dalsuperando prima l'in semifinale con due pareggi e poi la Juventus in finale ai rigori, torna d'attualità l'alibi legato all'assenza del top - player . Come i tifosi bianconeri ...Ilè sceso in campo per attaccare in maniera organica, cosa che quest'anno non è nelle sue corde. In questo disagio iniziale, l'ci è andata a nozze sfruttando il momento di grande forma e ...

Milan-Inter, le pagelle: Theo in versione "shocking" da 4,5, Barella va clonato (7,5) La Gazzetta dello Sport

Divock Origi, attaccante del Milan, ha parlato a Canal+ dopo la sconfitta contro l'Inter: "Negli spogliatoi abbiamo detto che serve restare calmi ...