Milan-Inter | Maignan salva i rossoneri | due parate decisive

MILANO - Una prestazione decisamente sottotono quella di cui si è reso protagonista ildi Pioli uscito sconfitto da San Siro nella semifinale d'andata di Champions League . Troppanella prima mezz'ora di gioco e le reti di Dzeko e Mkhitaryan che hanno fissato il punteggio ...Commenta per primo La sconfitta contro l'nella semifinale d'andata di Champions League non è l'unica brutta notizia per ilnella notte di San Siro: Ismael Bennacer dovrà operarsi . Gli esami cui è stato sottoposto questa mattina ...Lo ha detto Jannik Sinner commentando la vittoria di ieri dell'in semifinale di Champions suldi cui è tifoso, in occasione della presentazione della partnership tra Fitp e Pigna e la ...

Ismael Bennacer si è sottoposto questa mattina ad esami strumentali dopo l’infortunio al ginocchio accusato ieri contro l’Inter in Champions League. Stagione finita per il centrocampista rossonero dat ...L’andata delle semifinali di Champions League è stata una serata magica per l’Inter. I nerazzurri hanno battuto il Milan con un secco 2-0, sfoderando un primo tempo… Leggi ...