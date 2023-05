Milan-Inter | Gil Manzano strappa la sufficienza | metro ondivago | il Var lo corregge

Leggi su sportface

(Di giovedì 11 maggio 2023) Jesus Gilunaper la sua direzione di gara in. L’arbitro spagnolo ha mostrato la sua personalità in un derby così duro e ostico, ma di certo non ha mostrato il meglio di sé. In particolare, contestabile unarbitrale abbastanzae poco coerente, sia dal punto di vista tecnico che sul disciplinare, pur senza gravi errori. Non ha inciso sul risultato, anche perché salvato dal Var, che losul rigore inesistente fischiato a favore dei nerazzurri per il contatto – che non c’è – su Lautaro Martinez, mentre nella ripresa giusto non concedere altri due potenziali rigori per il tocco – troppo lieve – di Krunic su Bastoni e per il mani di Thiaw non punibile. SportFace.