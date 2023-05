Milan-Inter | Dzeko | “Ci aspetta ancora un po’ per il sogno Sul gol …”

Sei giorni alla partita di ritorno, basterà a Pioli Il discorso non è chiuso ma l'ha un vantaggio considerevole. E avrebbe potuto ...Gli errori sui due gol dell'arrivati da due dei giocatori simbolo deldi Pioli. Una serata da dimenticare, ma il discorso qualificazione non ..., Pioli: "Mancata compattezza e intensità" ., Pioli: "Leao torna Speriamo" ., Pioli: "L'arbitro Due pesi e due misure" . Shevchenko: "Ilha subito l'...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.05 La nostra Diretta LIVE termina qui, noi di OA Sport vi ringraziamo e vi auguriamo un felice proseguimento di serata. 23.03 Ricordiamo che, nell'altra se ...Tuttosport, nell'edizione odierna, dedica la sua apertura in prima pagina all'Inter che batte 2-0 il Milan: " Tanta Inter. Due salti in finale. Il Milan senza Leao si aggrappa al rinnovo e al ritorno ...