Milan-Inter | Bennacer esce con le stampelle | oggi gli esami

Nell'andata della semifinale di Champions League, l'vince per 0 - 2 in casa del. In gol Dzeko e Mkhitaryan. Al 31', l'arbitro spagnolo ...Nell'andata della semifinale di Champions League, l'vince per 0 - 2 in casa del. Decidono i gol di Dzeko e Mkhitaryan. Dopo la gara, ...Commenta per primo Il dt del, Paolo Maldini, nel prepartita della sfida di Champions, dell'Euroderby, contro l'ha confermato che per il rinnovo di Rafael Leao le parti sono vicinissime, ma ancora nulla è stato messo ...

Milan-Inter, le pagelle: Theo in versione "shocking" da 4,5, Barella va clonato (7,5) La Gazzetta dello Sport

All'indomani della vittoria nerazzurra nel derby d’andata delle semifinali di Champions League, il Quotidiano Sportivo titola in apertura: “Inter micidiale, colpi ...Al "Giuseppe Meazza" in San Siro, i tifosi hanno risposto presente: sold-out e grande guadagno al botteghino ...