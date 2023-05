Milan | Herny rivela | «Quando giocavo avevo paura di Maldini»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 11 maggio 2023) Le parole di Thierry Henry, ex calciatore francese, a Paolo. Tutti i dettagli sulla conversazione tra i due campioni Durante il pre partita di-Inter su CBS Sports, Thierry Henry ha parlato a Paolo. PAROLE – «Abbiamo giocato contro nel 1998.ho capito che stavo entrando in campo, esulla destra, improvvisamente mi sono spaventato per quello che rappresentavi, per il giocatore che eri. Per me tu incarni ciò che significa difendere e l’essere umano è persino migliore del giocatore se è possibile. Voglio solo dirti che mi facevi». LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24