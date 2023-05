Milan | Furlani | “Stadio? Valutiamo tutte le opzioni | compreso San Siro”

Commenta per primo Dal tema stadio agli investimenti di RedBird fino ai diritti tv. Lunga intervista di Giorgio, amministratore delegato del, a The Athletic : le sue dichiarazioni. STADI - 'L'altro giorno un collega mi ha inviato una presentazione del 2018. Diceva che nel 2022 avremmo giocato in ...Ilguarda già alla prossima. 'Il rinnovo di Leao Non è nelle mie mani, se ne occupanoe Maldini: ma siccome li vedo sorridenti, sono ottimista anch'io. De Ketelaere Gli addetti ai ...Non so i dettagli, ma vedorilassato e sorridente'. Scaroni sul derby: 'Ero di umore migliore ieri sera prima della gara, così è il calcio, cosa dobbiamo fare. Come dare energia al...

Milan, Furlani decisivo per il rinnovo di Leao: il retroscena Calcio in Pillole

