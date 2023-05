Milan | figuraccia europea Pioli | quando impari?

(Di giovedì 11 maggio 2023) Venti anni dopo, l’Euroderby regala ai tifosi rossoneri una delle debacle più drammatiche della storia del. Un 2 a 0 subito ad opera di Dzeko e compagni che restituisce l’ennesima stracittadina di sofferenza e timore reverenziale da parte della truppa allenata da Stefano. A sorprendere non tanto il risultato finale, una sconfitta pur sempre già messa in previsione dalla maggioranza degli addetti ai lavori, quanto il ripetersi degli stessi, banali, errori che hanno caratterizzato i derby degli ultimi anni. Una sequela fantozziana di imprecisioni tecniche, mal posizionamento tattico, e approccio mentale nullo che hanno portato l’Inter a sbloccare il match, ancora una volta, nei primissimi minuti di gioco. In questo caso sono addirittura due i gol che gli uomini di Simone Inzaghi sono stati in grado di insaccare entro il ...

Se continua così, pur avendo portato tanti soldi nelle casse nelarrivando ad una semifinale ... Calha ci ha graziato con un palo interno pauroso e Maignan ci ha salvato dadi grande ...6.5 Maignan Evita il tracollo. 4.5 Calabria Gioca roso dal tarlo del gol di Dzeko, dovuto alla ... Sul rigore poi negato fa comunque una. Dal 14' st Thiaw 5.5: molto fisico, poca pulizia ...Da forzaroma.info AS ROMA TWITTER Tra ieri e stamattina sono arrivati i messaggi social di Inter, Juve, Lazio,, Fiorentina e Atalanta. La Roma - vista la situazione tra le tifoserie - per ora non si è espressa pubblicamente Redazione La festa ...

Kjaer affonda nella tempesta, Barella dinamo nerazzurra: pagelle Milan-Inter Tuttosport

La squadra di Simone Inzaghi si aggiudica l'andata della semifinale di Champions League grazie alle reti di Dzeko e Mkhitaryan. Martedì prossimo (16 maggio) il ritorno: a Pioli serve un miracolo ...Blog Calciomercato.com: Inizio da incubo per il Milan, soverchiato dall'Inter. Pur in sterile possesso palla subisce il gioco interista essenziale e molto più in ...