Milan e Juve | amichevoli di lusso negli Usa | è sfida al Barcellona

- Inter è andata in onda su Tv8, stessa emittente che trasmetterà la Roma questa sera con lache andrà direttamente su Rai 1. Esclusa, dunque, solamente la Fiorentina, il cui appuntamento ...Commenta per primo Prima della vittoria di ieri dell'Inter col- a San Siro ma ufficialmente in trasferta - l'ultima squadra a vincere 2 - 0 fuori casa in ... a Torino lavinse 2 - 1 e andò ...Il calciatore, si legge, piace però anche a, Inter e. L'ostacolo principale è rappresentato dalla valutazione che i granata fanno del calciatore: ben 35 milioni. I gigliati sono disposti ...

Caro biglietti, i tifosi rossoneri diserteranno Juve-Milan per protesta La Gazzetta dello Sport

Si ferma la Champions League, oggi spazio alle semifinali di Europa League e di Conference League. In campo Juventus, Roma e Fiorentina. Domani torna il campionato con il primo anticipo della 35a gior ...A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Xavier Jacobelli, giornalista: "Kim è il miglior difensore della Serie A e tra i top 5 difensori in Europa, dopo quanto visto in ...