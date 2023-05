Milan corto? Colpa di un mercato flop Ecco le strategie per il prossimo

(Di giovedì 11 maggio 2023) Scaroni sul rinnovo di Leao: "Vedo Furlani sorridente" Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi ...

I soliti 14 - 15 noti. E poi, più o meno il vuoto. Parliamo di metà rosa, che è un'enormità, eppure è questo il numero di giocatori che ormai Pioli sta inserendo stabilmente nelle rotazioni - ma ...L'estate 2010, infatti, vede Allegri andare sulla panchina del; quattro anni molto importanti ... Foto,muso, chi perde dimuso è secondo, chi vince così è primo'. Il suo modulo ...Adesso però il recupero del portoghese è anche una questione numerica: senza di lui, infatti, ilsarebbe '' anche in attacco. Con Saelemaekers e Messias a quel punto entrambi titolari, a ...

Milan, arriva un’altra tegola: per Bennacer stagione finita. Il comunicato del club Il Fatto Quotidiano

Gli acquisti della scorsa estate hanno inciso pochissimo e per il prossimo anno i rossoneri hanno bisogno di rinforzi in almeno tre zone nevralgiche del campo. Ma tutto dipende dalla ...Nemmeno il tempo di digerire la sconfitta nella semifinale d’andata di Champions. Per il Milan all’indomani dello 0-2 subito nel derby con l’ Inter, arriva subito un’altra brutta notizia: Ismaël Benna ...